Fenerbahçe, uzun süredir ilgilendiği ve kadrosuna katmak istediği yıldız golcü Eran Zahavi'nin transferini bitiriyor.

Abone ol

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve transfer döneminde tam 11 isimle sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Eran Zahavi'de ise flaş bir gelişme yaşandı.

"Eran Zahavi, yüzde 90 olarak Fenerbahçe'ye imza atacak"

İsrail'den One.co.il, Eran Zahavi'nin yakın çevresinden biriyle konuştu. One'nin aldığı bilgiye göre; "Eran Zahavi, yüzde 90 olarak Fenerbahçe'ye imza atacak." denildi.

33 yaşındaki Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı bilgisi de verildi. Yapılacak kontratın ise 2+1 yıllık olduğu kaydedildi. Bu transferle birlikte Muriqi'in Serie A'nın yolunu tutacağı ileri sürüldü.

Tek engel eşi

Transferin önündeki yüzde 10'luk engelin ise Eran Zahavi'nin eşi Shai'nin Türkiye'de yaşamak ile ilgili çekinceleri olduğu vurgulandı.

106 maçta 91 gol ve 27 asist

Çin'de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya'yı adeta büyülediği ifade edildi.