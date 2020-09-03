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Sultangazi'de devriye gezen polis bacağından vurulmuş olarak buldu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Sultangazi'de kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından vurulan genç polis tarafından fark edildi. Alkol almak için boş araziye geldiğini ifade eden genç şahıs, 6 kişi tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

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Olay, geçtiğimiz akşam saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Arazide oturan Mesut Özbaş'ın (29) yanına iddialara göre yüzü maskeli 6 kişi geldi. Özbaş'ın "Ne istiyorsunuz?" sorusunu yanıtsız bırakan kimliği belirsiz 6 kişi, Özbaş'a saldırmaya başladı. Saldırganlardan biri belindeki tabancayı çıkararak Özbaş'ı sağ bacağından vurdu.

Şahıslar olay yerinden kaçarken Özbaş, yardım istemek için yakınlarındaki evlere doğru sürünmeye başladı. Yaralı halde 5 metre sürünen Özbaş, daha fazla ilerleyemedi. Yanında cep telefonu bulunmayan Özbaş'ı, devriye gezen polis ekipleri fark etti. Ekipler, duvara yaslanmış bir şekilde oturan ve kendilerine el sallayan Mesut Özbaş'ın yanına gittiğinde bacağından yaralı olduğunu gördü.

Alkol almak için boş araziye gelmiş

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Özbaş, olay yerinde polise verdiği bilgide alkol almak için boş araziye geldiğini kısa bir süre sonra tanımadığı yüzü maskeli 6 kişinin yanına geldiğini ve onların saldırısına uğradığını söyledi. Yaralı, ambulansa alınarak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis bir süre olay yerinde delil araştırması yaptı.

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