Duygu Özaslan hastalığa yakalandığını açıklamıştı! Zor günleri atlattı
Ünlü YouTuber Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz aylarda çıkan bikinili fotoğrafıyla birlikte herkesi şaşırtan hastalığı ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Duygu Özaslan'ın paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekmişti. Gündem olan karelerden sonra Özaslan, bulumia olduğunu itiraf etmişti.
Ünlü Youtuber Duygu Özaslan kilolu haliyle yakalanınca gündeme bomba gibi düşmüştü. Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz karelerine yorum yağmıştı.
Instagram'daki fit fiziğiyle herkesi büyülediğini düşünen Duygu Özaslan'ın bikinili haldeyken çekilen bu fotoğrafları tüm gerçeği ortaya sermişti.
Youtube kanalına video yükleyen Özaslan samimi açıklamalar yapmıştı. Blumia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Özaslan, sarı bikinili fotoğraflarınının sonrasında büyük bir özgüvene kavuştuğunu belirtmişti.