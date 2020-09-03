Kayseri'de yol kenarındaki eve sığındı öldü son sözleri bu olmuş

KAYSERİ'de 34 yaşındaki adam, kendisinde rahatsızlık hissederek yol kenarındaki bir eve girdi. Evdekilere 'kötüyüm bana yardım edin' diyen talihsiz adam, yere yığılarak can verdi.

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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi Özden Sokak'ta meydana gelen olayda rahatsızlanan Hüseyin Güden, müstakil bir eve girdi. Burada 'kötüyüm bana yardım edin' deyip yere yığılan Güden'e ilk müdahaleyi ev sahibinin çağırdığı sağlık ekibi yaptı. Güden, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Hüseyin Güden'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.