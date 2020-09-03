İzmir'de dehşet! Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
İZMİR’in Gaziemir ilçesinden gelen haber kan dondurdu.Boşanma aşamasında olduğu eşinin kuaför salonuna kurşun yağdıran astsubay, eşini ve bir kuaförde çalışan bir kişiyi öldürdü ardından intihar etti.
İzmir'de Astsubay Köksal Doğru (44) boşanmak üzere olduğu eşi Handan D'nin (39) işlettiği kuaför salonuna gelerek hem eşine hem de kuaförde bulunan şahıslara kurşun yağdırdı.
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Handan D. ve kuaför salonuna malzeme tedariği sağlayan Alper Rapuroğlu (39) olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kuaför salonunda çalışan G.Ö. (26) ise ağır yaralanarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Köksal Doğru, şahısları vurmasının ardından kuaför salonunun karşısında bulunan bir site içerisinde intihar etti.
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