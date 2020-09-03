Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Garipçe köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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Vaka sayılarındaki artış nedeni ile yeni koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir köy daha karantinaya alındı.

Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Garipçe köyü karantina altına alınmıştır." ifadesi yer aldı.