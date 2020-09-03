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Giresun için 5 milyon TL ek ödenek gönderildi! Bakan Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon TL ek ödenek gönderildiğini açıkladı.

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Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel ve heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 

Daha önce 2,5 milyon gönderilmişti

Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların yer aldığı ekiplerle afetzede vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Selçuk, bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına daha önce de 2,5 milyon lira kaynak aktarıldığını anımsattı. 

5 milyon TL daha ek kaynak

Bakan Selçuk, "Giresun’da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon TL daha ek kaynak gönderdik" açıklamasını yaptı.

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