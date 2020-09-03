Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra LPG'ye zam geliyor

Otogazın litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren 13 kuruşluk artış bekleniyor.

Abone ol

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 4 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 13 kuruşluk zam bekleniyor.



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.