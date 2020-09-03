Dolar yeniden uçuşa geçti! Enflasyon rakamları sonrası 7.42'yi aştı

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası dolar/TL 7,42 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL 8,75'ten işlem görüyor.Abone ol
Dolar/TL kuru 3 Eylül Perşembe gününe 7.3967'den başladı. Euro ise güne 8.72 liranın üzerinde başladı.
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE ağustosta yüzde 0,86 artış gösterdi. Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 0,96 artmasını bekliyordu. Yıllık enflasyon aynı ayda yüzde 11,77 olarak gerçekleşti.
Piyasaların merakla beklediği verilerin açıklanması sonrası dolar/TL 7,42 seviyesine kadar yükseldi.
Kritik eşiği aştı
Güne 7.39 ile başladı
Foreks anketi
Foreks'in 18 banka ve kurum ekonomistiyle düzenlediği ankete göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.00, yıllık yüzde 11.89 artması bekleniyor.
Öte yandan piyasalarda bugün TCMB'nin yatırımcı toplantısı da takip edilecek.
Uzmanlar koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.