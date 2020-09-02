Kısa çalışma döneminde yıllık izin var mı? Ücretsiz izinlerli ilgili detay
Pandemi süreciyle birlikte hükümet işveren ve işçilere kısa çalışma ödeneği ile destek oldu. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan dönemde çalışanların aklında pek çok soru işaretleri oluştu. Onlardan biri de yıllık izin süreleri ile ilgili.. Kısa çalışma ödeneği süresi işçinin yıllık izin hesabında dikkate alınır mı?
Yıllık izin hakkı çalışanların yıllık bazda dinlendirilmesini sağlamaya yönelik önemli haklardan biridir. Anayasal dinlenme hakkının uzantısı olarak yıllık ücretli izin süreleri İş Kanunu'nda düzenlenmiştir. Milliyet'ten Cem Kılıç kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan dönemde 'yıllık izin' ile ilgili çarpıcı detaylar aktardı:
Kısa çalışma süreleri, kanundaki açık ifade nedeniyle; işçinin yıllık izne hak kazanması için tamamlaması gereken bir yılın hesabında dikkate alınacaktır. Geçici 10. maddede düzenlenen ücretsiz izin, işçiler açısından kısa çalışma yapanlarla ayrım oluşturmayacak şekilde yıllık izin bakımından dikkate alınabilir.
Yıllık izin hakkı çalışanların yıllık bazda dinlendirilmesini sağlamaya yönelik önemli haklardan biridir. Anayasal dinlenme hakkının uzantısı olarak yıllık ücretli izin süreleri İş Kanunu’nda düzenlenmiştir.
İş Kanunumuza göre; bir yıldan beş yıla kadar çalışmış işçiye 14 günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az çalışmış işçiye 20 günden, on beş yıl ve daha fazla çalışmış işçiye 26 günden az izin verilemez. İşveren isterse sözleşme ile karşılıksız olarak veya belirli bir hedefe bağlı şekilde hedefleri tutturan işçilere ilave izin verebileceği gibi, toplu iş sözleşmesiyle daha uzun izinler belirlenebilir. 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere ise 20 günden az izin verilemez.