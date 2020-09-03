BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,79
ALTIN 462,51
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da cezaevinden çıkar çıkmaz otomobil çalmaya devam etti

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da otomobil hırsızlığından girdiği hapisten çıkan Mustafa I. (46), araç çalmaya devam etti. 2 ilçede otomobil hırsızlığı üzerine harekete geçen polis, eşkalini belirlediği şahsı evinde yakaladı. Tekrar mahkeme karşısına çıkan 51 suç kayıtlı zanlı, tutuklanarak cezaevinin yeniden yolunu tuttu.

Abone ol

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 Ağustos'ta Avcılar'da, 21 Ağustos'ta ise Küçükçekmece'de meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin önce eşkali ardından kimliği tespit edildi. Polis, kimliği tespit edilen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, iki ilçede meydana gelen iki ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi olduğu belirlenen Mustafa I., ikametine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

51 suç kaydı var daha önce de benzer suçtan yattı

Emniyette sorgulanan Mustafa I.'nın 51 adet suç kaydı olduğu, daha önce de benzer suçlardan 2 yıl hapiste yattığı belirlendi. Hapisten çıkar çıkmaz otomobil çalmaya devam ettiği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki ilçede meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak yargılanan Mustafa I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlının geçtiğimiz yıllarda yaptığı hırsızlıklar da güvenlik kameralarına yansımıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aydın'da Filipinli anne ve 2 çocuğundan 13 gündür haber alınamıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden soruşturmasında çarpıcı detaylar
PKK elebaşı Murat Karayılan'ın SİHA korkusu! Özel kamuflaj da kurtaramadı
Dolar yeniden uçuşa geçti! Enflasyon rakamları sonrası 7.42'yi aştı
Mine Kırıkkanat tepki çekti Türk milleti cahil ve kültürsüz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en yüksek riskli 7 ili açıkladı Ankara da var
81 ile koronavirüs genelgesi! Düğün nişan, sünnet ve kınaya kısıtlama
ÖNCEKİ HABERLER
Covid-19 hastalarına 'kalp' uyarısı
Koronavirüse yakalanmıştı! CHP'li Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof İlhan: Yüzde yüze yakın artış var
Fenerbahçe, mevkilerinin en iyilerini kadrosuna kattı
Barış Sungur'un Kırşehir Belediyespor'a transferi yattı
Hemşireye tecavüz edeceğini açıkça yazdı! Hem de bakanı etiketleyerek
Yorumlar 1 yorum