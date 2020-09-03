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Feci şekilde öldü! Tek tek anlattı aylarca odaya kilitlendi

Demirören Haber Ajansı

Balıkesir'de 27 yaşındaki Özge Sevinç darbedilip vücudunda sigara söndürülerek işkence edilmiş halde bulunduktan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

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Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki bir evde, ailesi tarafından darbedilip vücudunda sigara söndürülerek işkence edilmiş halde bulunduktan 10 gün sonra hayatını kaybeden Özge Sevinç'in (27) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada baba Ali Aktaş ile anne Gülfer Aktaş, şikayetçi oldu.

Yaşadıkları Kütahya'dan Sındırgı'ya gelerek, soruşturma savcısına yaşanılanları anlatan çift, Özge'nin kandırılıp, kaçırıldığını ardından yaşlı bir kişiyle evlendirildiğini, gördüğü işkence nedeniyle felç kaldığını ve 4 ay boyunca bir odaya kilitlendiğini ileri sürdü. Anne Gülfer Aktaş, 'Kızımı odunla, sopayla dövmüşler. Vücuduna sigara basıp, boğazını sıkmışlar. Benim çocuğum çok acı çekip, öldü. Su bile içemeden öldü. Yaşadıklarını ölmeden önce bize anlattı. Elimizde görüntüler var' dedi.


"Kızımı kandırıp, kaçırdılar"
Baba Ali Aktaş, 2 çocuk annesi kızının Akhisar Zeytinliova’da yaşayan İ.U. ile evliyken Cihan B. tarafından kandırılarak Sındırga'ya götürüldüğünü anlatarak, "Kızım küçük yaşta geçirdiği havale nedeniye biraz saftı.İlk eşiyle evliyken, olaydan 3 yıl önce Cihan B., kandırıp, Sındırgı’ya götürüyor. Daha sonra Cihan denilen kişi başka bir nedenle hapse giriyor. Kızımın yanına gittim, Ahmet S. isimli kişi sürekli evdeydi. Cihan B.'nin annesi Elif B.'ye ‘Dünür bu adam 60-70 yaşlarında, 24 saat evde ne yapıyor?’ diye sordum. Dostları olduğunu ve kendilerine yardım ettiğini söyledi. Cihan B. hapse girince kızım yanımıza dönmek istiyor ancak Elif B. kızımı dövüp, nisan ayında Ahmet S. ile evlendiriyor. Bizim sonradan haberimiz oldu. Kızımıza ulaşmak istediğimiz de bize, ‘Görüşmek istemiyor’ diyorlardı. Tüm bu yaşananlar dört ay içinde oldu” dedi.


"Kızım felç geçiriyor"
Anne Gülfer Aktaş ise şunları anlattı: "Kızım ayrılmak isteyince Ahmet S. kızımı dövüyor, kızım felç geçiriyor. Kızıma telefonla ulaştım, ‘Anne konuşamayacağım, çok hastayım’ dedi. Geçişler serbest kalınca, yanına gittim.

2 gün sonra vefat etti
Kızımın Ayşe ve Cengiz adlı 2 kişi tarafından Yılmaz A.’nın evine götürüldüğünü öğrendim. O eve gidip, kızımı götürmek istedim. Bana, ‘Gelmeyeceğim’ dedi. Ertesi gün tekrar gittim. Baygın haldeki kızımı ambulansla hastaneye getirdim. Kızım darbedildiğini söylemesine rağmen ifadesini alınmadı. ‘Balıkesir’e gidin’ dediler. Merhem ve ağrı kesici verip taburcu ettiler. Köye geldik çocuğum 2 gün sonra vefat etti.”


"Çocuğuma sahip çıkın, kimseye vermeyin"
Anne Gülfer Aktaş, "Kızımı odunla, sopayla dövmüşler. Sigara basıp, boğazını sıkmışlar. Çocuğunu evlatlık vermek istemişler. Bunların hepsini ölmeden önce bize anlattı. Elimizde görüntüler var. Bunları da mahkemeye sunacağız. Bizim isteğimiz bu kişilerin cezalarını çekmeleri. Benim evde 1 yaşında torunum var. Benim çocuğum çok acı çekip, öldü. Su bile içemeden öldü. Boğazından su geçmiyordu. Bir kere kiraz götürmeye gittik; ‘Balıkesir’de hastanede’ dediler, görüştürmediler. Sonra bize, kilitli odada olduğunu söyledi. Dört ay kilitli odada tutmuşlar. Kızım bize ilk eşinden olan oğlunun babasının yanında kalmaya devam etmesini söyledi. Ancak kızını Cihan ve Elif B.’ye bırakmamamı, ona da zarar vereceklerini söyledi. ‘Anne benim çocuğuma sahip çıkın, kimseye vermeyin’ dedi. Çocuğumuzun vasiyetine saygı duyuyorum. Torunum bana 'anne' diyor. Onu bırakmayacağım, o benim Özgem. Onlar benim kızımı yaktı, Allah’ta onları yaksın” dedi.

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