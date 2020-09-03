Antalyaspor'da 5 kulüp çalışanı korona oldu

Antalyaspor'da 5 kulüp çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.Abone ol
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, altyapı ve amatör branşlarının kullanıldığı Hasan Subaşı Tesisleri’nde 5 çalışanın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır" denildi.
BİLGİLENDİRME | Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır. pic.twitter.com/40BRZqRtN8— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 3, 2020