Antalyaspor'da 5 kulüp çalışanı korona oldu

Antalyaspor'da 5 kulüp çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, altyapı ve amatör branşlarının kullanıldığı Hasan Subaşı Tesisleri’nde 5 çalışanın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır" denildi.