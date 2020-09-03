BIST 1.085
DOLAR 7,43
EURO 8,79
ALTIN 462,41
HABER /  SPOR

Antalyaspor'da 5 kulüp çalışanı korona oldu

Antalyaspor'da 5 kulüp çalışanının korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Abone ol

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, altyapı ve amatör branşlarının kullanıldığı Hasan Subaşı Tesisleri’nde 5 çalışanın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı! Bakan Selçuk duyurdu
Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı! Abdullah Gül CHP'nin cumhurbaşkanı adayı mı? Muharrem İnce ihraç edilecek mi?
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden soruşturmasında çarpıcı detaylar
PKK elebaşı Murat Karayılan'ın SİHA korkusu! Özel kamuflaj da kurtaramadı
Dolar yeniden uçuşa geçti! Enflasyon rakamları sonrası 7.42'yi aştı
Mine Kırıkkanat tepki çekti Türk milleti cahil ve kültürsüz
ÖNCEKİ HABERLER
YÖK'ten Kovid-19 hastası ve karantinada olan üniversite öğrencilerine kayıt hakkı
Porto, Galatasaray'dan Falcao'yu kiralamak istiyor
Karslı Gamze KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu
Elazığ'da baba şehit oğlunun anısına orman oluşturdu
Avcılar’daki trafik kazasında mucize kurtuluş
Rusya'da muhalif gazeteciye evinin önünde saldırıya uğradı
Yorumlar