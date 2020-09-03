Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı! Abdullah Gül CHP'nin cumhurbaşkanı adayı mı? Muharrem İnce ihraç edilecek mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün CHP tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilip gösterilmeyeceği sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu tartışmalar için erken. Kişiler bazında tartışma doğru değil, ittifakı yok sayıp aday belirlemeyiz" dedi. Özgür Özel dün, "Abdullah Gül CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olamaz" demişti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınınında son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamasıyla gündeme gelen Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda konuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Abdullah Gül'ün, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir." dedi. Kılıçdaroğlu, Gül için kapıyı açık bıraktı. İşte Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ve Muharrem İnce ile ilgili açıklamalarından satır başları...

- Seçimler 2023'te. Seçimler bu tarihte olacaksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Sizin ilkeleriniz kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Demokratik parlamenter sisteme dönüş yapmak istiyoruz, yasama yürütme arasında tutarlı bir denge olsun istiyoruz.

- Biz bunları bir kenara bırakıyoruz, cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu tartışmayı absürt buluyoruz. Önce ilkeler üzerinde bir mutabakat sağlamalıyız.

Gül ismi geçince neden korkuyorlar

- Hükümetin yönlendirmesiyle bu tartışmalar yapaydır. Türkiye gerçek gündemi olan ekonomiye dönmeli. Abdullah Gül'ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz? Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim 4 ay sonra olsa oturup tartışalım.

- Hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağın söylüyorlar. O zaman bekleyeceğiz. Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız. Kişiler bazında tartışma doğru değildir. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz."

Muharrem İnce'nin Memleket hareketi

- Muharrem İnce bizim partimizin bir üyesidir. Gayet güzel, bir itirazımız yok. Türkiye'nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP'de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum.

Muharrem İnce ihraç edilecek mi?

- Bugün gazetelerden okudum, bir parti üyemiz ihraç dilekçesi vermiş. Böyle bir şey yok, söz konusu değil. Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz.

- Parti içinde asla kavga istemiyorum. Kavga edip partiye zarar vereni partiden ayıracağım.