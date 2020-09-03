Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı! Bakan Selçuk duyurdu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca çalışanın merakla beklediği açıklamayı yaptı.Abone ol
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" diye konuştu.
Bakan Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatıracağına dikkat çekmişti.
Kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeler yapılacak.
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