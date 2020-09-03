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Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı! Bakan Selçuk duyurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca çalışanın merakla beklediği açıklamayı yaptı.

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" diye konuştu.

Bakan Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatıracağına dikkat çekmişti.

Kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak. 

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeler yapılacak. 

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