Konya'da bisiklet tramvayı raylarda! Türkiye'de bir ilk
KONYA’da bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüs dönemi başladı. 550 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip olan Konya’da Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk olacak bir uygulamayı daha hayata geçirdi.
Konya’da bisiklet kullanıcıları özellikle uzun mesafelere gitmek veya soğuk havalarda uzun süre bisikleti ile bir noktadan diğer bir noktaya ulaşmak için artık bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüsleri tercih edecek.
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Türkiye’de ilk olan bisiklet tramvayı, dünyada da sadece bisiklet kullanıcılarına özel olarak hizmete sunulması açısından dikkat çekiyor.
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamayı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
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Pandemi döneminde bisiklet kullanımını artırmak, bisikleti her yaş grubuna sevdirmek için farklı projeler hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi’nde bisiklet park yerlerinin sayılarını artırmak için de kollar sıvandı.
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