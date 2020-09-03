Antalya'da korku dolu anlar! Bunalıma giren genç kafasına silah dayadı sebebi ise...

ANTALYA’da kız arkadaşıyla tartıştığı öne sürülen ve kafasına dayadığı kurusıkı silah intihar edeceğini söyleyen 23 yaşındaki genç, polisin saatler süren çalışmasının ardından ikna edildi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde sevgilisinden ayrılan O.A. (23), bir apartmanın bahçesinde başına kurusıkı tabanca dayayarak, intihar edeceğini söyledi. Birkaç kez havaya ateş eden genç, polis tarafından etkisiz hale getirilip, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, Güllerpınarı Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında yaşandı. O.A. adlı genç, bir apartmanın bahçesinde başına kurusıkı tabanca dayadı.

Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen O.A., intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

'Havaya birkaç kez ateş etti'

Polis ekipleri, önce genci sakinleştirmeye çalıştı. O.A. ise uzun süre polisleri kendisine yaklaştırmadı ve havaya birkaç kez ateş etti.

Polislerin çabaları sonunda sakinleşen O.A., bir anlık dalgınlığından yararlanılarak etkisiz hale getirildi. Görüntü alan gazetecilere "Ne çekiyorsunuz" diyerek tepki gösteren O.A., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.