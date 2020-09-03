Ezidilerin ruhani liderinin vekili Tahsin Beg: PKK Sincar'da istenmiyor

Ezidilerin ruhani liderinin vekili Mir İsmet Tahsin Beg, terör örgütü PKK'nın ve eli silahlı grupların bölge halkı tarafından istenmediğini belirtti. İsmet Tahsin Beg, terör örgütünün Sincar'ı terk etmesi gerektiğini belirtirken, PKK 2014'ten bu yana bölgeyi DEAŞ'tan kurtaracağı bahanesiyle Musul Sincar'da konuşlanmaya devam ediyor.

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Ezidilerin ruhani liderinin vekili Mir İsmet Tahsin Beg, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde istenilmediğini, örgütün bölgeyi terk etmesi gerektiğini belirtti. Tahsin Beg, gazetecilere, Duhok'un Şeyhan ilçesinde Ezidilere ait kutsal kabul edilen Laleş tapınağında açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen kendi toplumlarının halen de tehdit altında olduğunu belirten Tahsin Beg, "Ezidileri tehdit eden bazı unsurlar halen bölgede mevcut. 3 Ağustos 2014'te yaşananların aynısını halen hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın genel olarak güvenlik ve istikrar konusunda iyi olmadığına dikkat çeken Tahsin Beg, "Ezidilerin durumu 2 kat daha kötü. Terör örgütü DEAŞ Irak'ta ortaya çıktı. İnsanlar evinden oldu. Evinden olanların bir kısmı bölgelerine yine dönebildi. Bunlara örnek olarak Araplar verilebilir. Son dönemde Şengal'e (Sincar) bazı Ezidiler döndü ancak Şengal'de büyük bir tehlike devam ediyor." dedi.

Sincar'daki büyük tehlikenin dolaylı olarak PKK olduğunu kaydeden Tahsin Beg,"Bazı silahlı gruplar var ve bu tehlikenin müsebbibiler. Grupların oradan çekilmesi ve Ezidilere teslim etmeleri gerekiyor. Şengal'daki dağlarda yasa dışı silahlı gruplar olduğu müddetçe, Ezidiler elbette evlerine dönemeyecek." diye konuştu.

Terör örgütü PKK bölgede istenmiyor

Tahsin Beg, Ezidilerin yüzde 90'ınından fazlasının söz konusu yasa dışı grupları istemediğini ve Sincar'ı terk etmeleri gerektiğini kaydetti. Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Sincar ilçesine saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

PKK da Sincar'ı DEAŞ'tan kurtarma iddiasıyla 2014'ten bu yana bölgede konuşlanmaya devam ediyor.

Ezidiler kimdir?

Yezidiler ya da Ezidiler çoğunlukla Kürtçe konuşan etnik-dinî bir topluluğa verilen isimdir. Bu topluluğun Zerdüştlük ve eski Mezopotamya dinlerinden uzanan dinî inançlarına Yezidilik ya da Ezidilik denilmektedir. Ezidiler, temel olarak târihte Asurluların bir parçası olan Irak’ın Ninova bölgesinde yaşamaktadırlar. Yezidilerin bir kısmı Kürt kimliğini benimsemiş olsa da, özellikle Ermenistan’da yaşayan Yezidiler, kendilerini Kürtlerden ayrı tutmaktadır. Ermenistan, Gürcistan, Suriye ve Türkiye gibi ülkelerde yaşayan Yezidi toplulukları gittikçe azalma ve Avrupa’ya, daha çok da Almanya’ya göç etme eğilimindedirler.