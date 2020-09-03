Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Atatürk'ün sözleriyle Doğu Akdeniz tepkisi: Geldikleri gibi giderler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Akar, çarpıcı mesajlar verdi. Bakan Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, Atatürk'ün İstanbul'u işgal eden düşman gemileri için söylediği "Geldikleri gibi giderler" sözünden alıntı yaptı ve “Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler” dedi.