Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Atatürk'ün sözleriyle Doğu Akdeniz tepkisi: Geldikleri gibi giderler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, “Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Akar, çarpıcı mesajlar verdi. Bakan Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, Atatürk'ün İstanbul'u işgal eden düşman gemileri için söylediği "Geldikleri gibi giderler" sözünden alıntı yaptı ve “Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılı'nın açılışını dün özel bir uçuşla yaptı.
Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Bakan Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçüakyüz ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile teçhizat odasına gitti. Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar ve komutanlar önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16'nın kokpitine geçti.
Kontroller sonrasında Bakan Akar, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde dörtlü kol uçuşuna liderlik ederek 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.