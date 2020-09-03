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Koronavirüste yeni müjde!: Steroid ilaçları ölümleri %20 oranında azaltıyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İngiliz bilim insanlarınca ortak yürütülen bir araştırmada, steroid ilaçlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölüm oranlarını yüzde 20 azalttığı bildirildi.

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Journal of American Medical Association'da yayımlanan bir makaleye göre, DSÖ ve Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Çalışmaları Enstitüsünce yürütülen ortak bir çalışmada, 12 ülkede Kovid-19 hastalarında üç farklı steroid kullanımına ilişkin yedi çalışma analiz edildi.

Çalışmada, düzenli olarak steroid (deksametazon, hidrokortizon ve metilprednizolon) kullanan 678 ve normal bakım gören 1025 hasta 28 gün boyunca takip edilirken, steroid ilaçlarının Kovid-19'a bağlı ölüm oranını yaklaşık yüzde 20 azalttığı ortaya konuldu.

'Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak fayda sağladı'

Bristol Üniversitesi Tıbbi İstatistik ve Epidemiyoloji Bölümünden Prof. Jonathan Sterne, "Steroidler ucuz ve kolay bulunabilen bir ilaç, Kovid-19'dan en çok etkilenen insanlar arasındaki ölümleri azaltmada etkili oldu. Araştırma sonuçları tutarlıydı, yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

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