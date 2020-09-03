Ankara Wuhan oldu 15 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli! Ankara koronavirüs haritası
TÜRKİYE'de en çok koronavirüs vaka sayısının Ankara'da olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran 'Ankara Wuhan oldu, 14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli' dedi. İşte Ankara ilçelerinin koronavirüs haritası:
ANKARA koronavirüsün Türkiye'deki başkenti haline geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki tablonun İstanbul'un iki katı olduğunu ve vaka sayılarının artarak devam ettiğini açıkladı. Hacettepe Üniversitesi iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, kişisel sosyal medya hesabından, "Ankara Wuhan olduAnkara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğun bakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğun bakımlar pandemi için açılmalı. Halkın inisiyatifine bırakmak yanlış" diye yazdı.
Profesör Mustafa Cankurtaran'ın 'Ankara Wuhan' oldu açıklaması sosyal medyada TT olurken, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da "Güzel ülkemin güzel başkenti Ankara, Wuhan'a dönmüş. Uygulama üzerinde hiçbir yer sağlam gözükmüyor. Düğünler, nişanlar, etkinlikler bu hızda devam ederse tedavi için herkes kendisi uğraşacak gibi. Sağlık çalışanlarını arada bir çıkıp alkışlamak yetmez, daha fazlası yapılmalı!' diye yazdı.
Ünlü sanatçı Haluk Bilginer de şu twiti attı:
*Ankara Wuhan'ı bile geçti gidiyor. Balkona çıksanız bile virüs kapmak artık olası bir durum. Sağlıkçılara gereken değeri veremedik. İnsanlara gereken eğitimi veremedik. Şu saatten sonra ölen ölür, kalan kalır moduyla yaşayacağız anlaşılan.
İşte Ankara ilçelerinde koronavirüs haritasındaki son durum
Kahramankazan