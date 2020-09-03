Ankara Wuhan oldu 15 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli! Ankara koronavirüs haritası

Profesör Mustafa Cankurtaran'ın 'Ankara Wuhan' oldu açıklaması sosyal medyada TT olurken, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da "Güzel ülkemin güzel başkenti Ankara, Wuhan'a dönmüş. Uygulama üzerinde hiçbir yer sağlam gözükmüyor. Düğünler, nişanlar, etkinlikler bu hızda devam ederse tedavi için herkes kendisi uğraşacak gibi. Sağlık çalışanlarını arada bir çıkıp alkışlamak yetmez, daha fazlası yapılmalı!' diye yazdı.

Ünlü sanatçı Haluk Bilginer de şu twiti attı:

*Ankara Wuhan'ı bile geçti gidiyor. Balkona çıksanız bile virüs kapmak artık olası bir durum. Sağlıkçılara gereken değeri veremedik. İnsanlara gereken eğitimi veremedik. Şu saatten sonra ölen ölür, kalan kalır moduyla yaşayacağız anlaşılan.