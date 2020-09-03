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İstanbul Valisi Yerlikaya böyle çağrı yaptı: Allah rızası için dışarı çıkmayın

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Allah rızası için dışarı çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Şehirle nasıl helalleşeceksin?" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu'nda 55 bin metrekare alan üzerine yapılacak Millet Bahçesi'nde yer alacak İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Mart ayından itibaren tüm dünyanın Kovid-19 salgınıyla tedbirleri kapsamında ülke genelinde düğün, nişan gibi faaliyetlerin yasaklandığını anımsatan Yerlikaya, sonbaharda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"Bulaşma riski yüzde 90 azalıyor"

Vali Yerlikaya, temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulmasının önemine işaret ederek, "Maskeyi kuralına uygun takar, mesafeye dikkat edersek virüsün solunumla bulaşma riski yüzde 90 azalıyor" dedi.

Pozitif vakayla temas edenlerden sabırlı olmalarını isteyen Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Allah rızası için dışarı çıkmayın"

Filyasyon çalışma grupları var. 39 ilçede kaymakamlıklarımız bu kardeşlerimize sahip çıkmak ve onların dışarıya çıkmamaları için çalışıyor. Dışarıya çıkmadıklarında sosyal destek gruplarımızın destansı çalışmalarıyla yanlarında oluyoruz. Gazete, su, ekmek istiyorlarsa götürüyoruz. Maddi durumu iyi değilse de yardım ediyoruz. Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak, Allah rızası için dışarı çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Şehirle nasıl helalleşeceksin? Biz hem idari işlem yapıyoruz hem de savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz.

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