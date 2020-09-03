Malatya’ya 252 milyon TL’lik arıtma tesisi! Öznur Çalık açıkladı

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Organize Sanayi Bölgesinin mevcut arıtma tesisinin yetersizliği nedeniyle 252 milyon TL keşif bedelli yeni bir arıtma tesisi yapım işinin ihalesinin 24 Eylül’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Abone ol

Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile birlikte Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Çalık, burada yaptığı konuşmada, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) faaliyet gösteren endüstriyel işletmelerden kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla, Malatya OSB sınırları içerisinde kurulan 24 bin m3/gün atıksu arıtma tesisinin 2004 yılında işletmeye alındığını anımsatarak, her geçen yıl büyüyen sanayi bölgelerine bu arıtma tesisinin yetersiz kaldığını ve yeni arıtma tesisi yapımı için uzun süredir bakanlıklar ve ilgililer nezdinde yapmış olduğu girişimlerinin sonuç verdiğini söyledi.

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız projeyi onayladı”

Çalık, “Malatya’mıza yeni 1.OSB Arıtma Tesisi kuruyoruz. Yatırım için fizibilite çalışmaları yapıldı, ÇED dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır. İnşaat, mekanik ve elektrik keşifleri incelemesi tamamlanmıştır. Hazırlanan keşif bedelleri sonucu yeni arıtma tesisi yapımı için yaklaşık 252 Milyon TL keşif bedeli çıkmıştır. Son olarak 120 bin m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca onaylanmış olup fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma olarak dizayn edilen 80 bin m3/gün olan kısmı 24 Eylül tarihinde ihaleye çıkacaktır” dedi.

“Bu yıl temelini atacağız”

Çalık, yeni arıtma tesisinin yapılmasıyla birlikte bölgedeki çevre kirliliğininde kalıcı bir şekilde önüne geçileceğini belirterek, “Arıtma tesisi kapasite sorunu nedeniyle yer tahsisi yapılamayan firmalara yer tahsisi yapılmasınında önü açılacaktır. Böylece yeni kurulacak fabrikalar sayesinde üretim ve istihdam gerçekleşecek, kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmış olunacaktır. Arıtılmış su aynı zamanda tarımsal sulamada da kullanılacaktır. Bu vesileyle Malatya’mıza vermiş olduğum bu müjdeden dolayı çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a çok teşekkür ediyorum. Arıtma tesisinin ilk etapta ayrılan ödeneğinin 15 milyon TL’si ile 2020 yılında temelini atacağız. 3 yıl içerisinde arıtma tesisimiz inşallah hizmete girmiş olacak” diye konuştu.

Çalık,ayrıca kısa vadede mevcut arıtma tesisinin revizyonu ve iyileştirmesini yapacak yaklaşık 8 milyon 250 bin TL tutarındaki Fırat Kalkınma Ajansınında desteklediği projeninde 14 Eylül’de ihalesinin yapılacağını sözlerine ekledi.