Kahramanmaraş'taki 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Yerine kent meydanı yapacak

Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan Kahramanmaraş’taki yarısı kullanılmayan sarı, kırmızı, mavi renkli özel idare binasının yıkılarak yerine kent meydanı yapılacağı bildirildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, özel idare ve valilik binalarını yıkıp yerine kent meydanı yapacaklarını bildirdi. Güngör geçen yıl kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a da kentsel dönüşümle ilgili bilgi verdiğini kaydetti.



Dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan özel idare binası için Kahramanmaraşlıların isteği binanın yıkılması yönünde...





Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor. Yaklaşık 90 bölümden oluşan binada, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığının yanı sıra, bünyesinde çeşitli iş yerleri de barındırıyor.

Kahramanmaraş’ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, arama motoru Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arandığı zaman 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor.