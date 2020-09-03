Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğu ailesinin altınlarını dolandırıcılara kaptırdı

ADANA'da 13 yaşındaki kıza sosyal medyadan mesaj gelince olanlar oldu. İddiaya göre 'Evinize 186 bin liralık haciz göndereceğim' diye gelen mesaj sonrası paniğe kapılan kız çocuğu ailesine ait 2 bin lirayı ATM yoluyla gönderdi ardından tehditler devam edince 5 çeyrek altını da bozdurup tekrar şüphelinin hesabına aktardı. Hamallık yaparak geçimini sağlayan baba gözyaşıyla dolandırıcının yakalanmasını istedi.

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Kozan ilçesindeki Hacıuşağı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan D.D.'ye, iddiaya göre Turan Kemal isimli sosyal medya hesabından "Evinize 186 bin liralık haciz göndereceğim" diye mesaj geldi. Şüpheli, haczi durdurmak için küçük kızdan para istedi. Paniğe kapılan D.D., kimseye haber vermeden ailesinin evde sakladığı 2 bin lirayı ATM yoluyla şüphelinin hesaplarına gönderdi.

D.D., şüphelinin tehditlerine devam etmesi üzerine evdeki 5 çeyrek altını da kuyumcuda bozdurup, şüphelinin banka hesaplarına gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan D.D., ailesinin kendisine kızacağını düşünerek bir komşusunun yanına sığındı.

Komşuya sığınan kızı için kayıp başvurusu yaptı

İlçede hamallık yaparak geçimini sağlayan baba Cafer D. (42), kızından haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Belediye hoparlörlerinden küçük kızın ismi anons edilmesi üzerine komşusu, Cafer D.'yi arayarak, kızın kendisine sığındığını anlattı. Daha sonra kızını alıp eve getiren baba Cafer D., polis merkezine giderek dolandırıcı hakkında şikayetçi oldu.

Bütün birikiminin bir günde yok olduğunu belirten Cafer D., gözyaşı döktü. Cafer D., çocuklarının hareketlerini kontrol edebilmeleri için ailelere de uyarılarda bulundu. Cafer D., dolandırıcının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.