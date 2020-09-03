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HABER /  SAĞLIK

Rusya'da başarılı aşı sonucu: Gönüllülerin tamamında antikor gelişti

RUSYA'da ikinci koronavirüs aşısının denendiği 9 gönüllünün tamamında antikor geliştiği belirtildi.

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Klinik testlerin ilk aşaması çerçevesinde aşı yapılan tüm gönüllülerde antikor gelişip gelişmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) basın dairesinden bir sözcü, “9 gönüllünün tamamında” ifadelerini kullandı.

Testlerin ilk aşaması tamamlandı, ikinci aşama plana göre ilerliyor

Diğer yandan kurumdan yapılan açıklamada, "31.08.2020 tarihinde ilk aşamadaki 9 gönüllüye ikinci aşılama yapıldı. Gönüllüler 1.09.2020 tarihinde taburcu edildi. Böylece ilk aşamada yer alan tüm gönüllüler iki kez aşılanmış ve hastaneden ayrılmış oldu" bilgisi de verildi.

Açıklamaya göre, tüm gönüllüler kendilerini iyi hissediyor, sağlıkla ilgili bir şikayetleri yok. Testlerin ikinci aşaması da protokole sıkı bir şekilde riayet edilerek gerçekleştirilmeye devam ediyor.

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