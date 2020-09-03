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Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu açıkladı! Tedbir amaçlı ara verildi

İhlas Haber Ajansı

MALATYA’da korona virüsle mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçici olarak camilerde okunan cenaze selalarına tedbir amaçlı ara verildiği belirtildi.

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Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını son günlerde yine artışa geçerken, Malatya’da da vaka sayılarının çoğalması yeni kısıtlamaları beraberinde getirdi. Özellikle düğün ve cenazelerde virüsün yayılımının fazla olduğunun tespit edilmesi ile bu yönde de geçici tedbirler uygulanmaya başlandı.

Tüm Türkiye genelinde düğünlerin saati 1 saate indirilirken, taziyeler ise katılımın riskli olduğu kentte her okunan vakit namazı sonrası anonslarla halka duyuruluyor.

Tedbir amaçlı ara verildi
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararları çerçevesinde kentte cenaze öncesi cami hoparlöründen okunan selalara da geçici süre ara verildi. Konuyla ilgili bilgi veren İl Müftüsü Veysel Işıldar, özellikle taziye yerlerinde virüsle mücadele kapsamında yeterince tedbir alınmadığının tespit edildiğini belirterek, “Taziyelerde dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle son dönemlerde bu ortamlarda vaka sayısının arttığı biliniyor. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde halkımızın da bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Tedbirsiz davranmak kul hakkına girer. Kalabalık ortamlardan uzak durulması konusunda sürekli uyarılarda bulunulurken, sela uygulamasına da bu kapsamda geçici olarak tedbir amaçlı ara vermiş bulunmaktayız” dedi.

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