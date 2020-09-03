Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası'nda: Gururlandım

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası'nı ziyaret etti.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Ankara seyahati sonrası İstanbul dönüşünde Topuk Yaylası'nı ziyaret etti.

Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe’ye böyle bir tesis kazandırdığım için gururlandım.'' sözlerini kullandı.

Damadıyla poz verdi

2011'de açılan Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Aziz Yıldırım, damadı Murat Gordi ile birlikte yemek yerken objektiflere poz verdi.