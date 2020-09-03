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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı: Selam olsun!

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde bir yıl geride kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır Annelerine selam olsun!" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birinci yılını dolduran "Diyarbakır Anneleri" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"365 gündür... Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır Annelerine selam olsun!"

Anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı mücadelesi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019'da oğluna kavuştu.

Hacire Akar'ın oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer ailelere de örnek oldu. Akar'ın mücadelesini örnek alan anneler Fevziye Çetinkaya, Ayşegül Biçer ve Remziye Akkoyun, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde yeni bir oturma eylemi başlattı.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ve yurdun dört bir yanından gelen diğer ailelerin de eyleme katılmasıyla sayı 150'ye ulaştı.

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