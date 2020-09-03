Adıyaman'da 92 ev daha karantinaya alındı

ADIYAMAN'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 92 ev karantinaya alındı.

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Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamındason bir hafta içinde Covid-19 testleri pozitif çıkan kişilerin bulunduğu 301 ev karantinaya alınmıştı. Kentten yeni haberler geldi ve bugün 92 evin daha karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 92 evde karantina uygulaması başlatıldı.