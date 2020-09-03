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Sanatçılar Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiler! Bakın ne istediler

Tiyatro Yapımcıları Derneği (TİYAP) üyeleri Behzat Uygur, Cem Davran, Nilgün Belgün ve Fırat Tanış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan özel tiyatrolara destek istedi.

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Türkiye’de koronavirüs salgınının başladığı Mart ayından bu yana dek tiyatrocular zor durumda. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve yerel yöneticiler ile defalarca toplantı yapan tiyatrocuların sorunları çözülebilmiş değil.

Bu süreçte Tiyatro Yapımcıları Derneği (TİYAP) de aktif olarak sorunların çözümü için girişimlerini sürdürüyor. Dernek, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Bünyesinde birçok ünlü önemli tiyatroyu bulunduran TİYAP’ı temsilen derneğin Başkan Yardımcısı sanatçı Behzat Uygur, yöneticiler Cem Davran ve Nilgün Belgün'e, bir başka tanınmış oyuncu Fırat Tanış eşlik etti.

Zorluklar anlatıldı
Pandemi döneminde tiyatroların yaşadığı zorlukları anlatan TİYAP heyeti, İmamoğlu’na yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler verdi. Ekrem İmamoğlu’dan destek isteyen TİYAP, tiyatro binalarının özel tiyatrolara 5’te 1 bedelle kiralanması, tanıtım ve bilboard olanaklarından faydalanılması gibi taleplerde bulundu.

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