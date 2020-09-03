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Messi bir yıl daha Barcelona'da kalabilir!

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile bir kez daha görüşen Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Arjantinli yıldızın bir yıl daha takımda kalmasının olası olduğunu söyledi.

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Bayern Münih hezimetinden sonra Barcelona'dan ayrılmayı kafasına koyan Linoel Messi'nin babası ve temsilcisi Jorge Messi, Barça'nın kaptanının geleceğini çözmek için Barselona şehrinde yoğun müzakerelere devam ediyor.

Mediaset'in verdiği habere göre Jorge Messi, ilk toplantının ardından Messi'nin takımda kalmasının zor olduğunu söylemişti ancak son görüşmenin ardından Arjantinli yıldızın kontratının son yılını da Barça'da geçirme olasılığı doğduğunu doğruladı.

700 Milyon Euro'luk madde geçerliliğini yitirecek
Messi, bir sezon daha Barcelona'da forma giyerse kontratı Haziran 2021'de bitecek ve 700 Milyon Euro'luk serbest kalma maddesi de geçerliliğini yitirecek. 

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