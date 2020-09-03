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BAE'den sonra şimdi de Bahreyn iddiası konuşuluyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı iddia edildi.

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İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının imzalanmasının ardından Bahreyn'in de İsrail'i tanıyacağı öne sürüldü.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki anlaşmanın bu ayın ortasında Washington'da imzalanmasının beklendiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Arap ülkeleriyle İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için çıktığı Orta Doğu turunda geçen ay Bahreyn'i de ziyaret etmişti.

Uluslararası basında yer alan haberde, Bahreynli yetkililerin İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi için bağımsız Filistin devletinin kurulmasını şart koşarak, Pompeo'nun önerisini üstü kapalı geri çevirdiği kaydedilmişti.

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