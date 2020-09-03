Ünlü gurme Mehmet Yaşin İstanbul'da trafik kazası geçirdi

Mehmet Yaşin kimdir?: 1950 yılında memur bir ailenin çocuğu olarak Ankara‘da doğdu. Gençliği İstanbul Ortaköy’de geçmiştir. Anne tarafı Sivas‘lı, baba tarafı Çerkez kökenlidir. Sosyoloji okudu. 1969 yılında Dünya Gazetesi’nde düzeltmen olarak gazeteciliğe başladı. Çeşitli gazetelerde muhabir, editör, yazı işleri müdürü ve yayın müdürü olarak çalıştı. “Atlas” dergisini çıkardı. Daha sonra Hürriyet Dergi Grubu’nun genel müdürlüğünü yaptı.

Mehmet Yaşin, Doğan Kitap’ın genel müdürlüğünü beş yıl yaptı. “Hürriyet” gazetesinde gezi yazısı ve çeşitli dergilerde yeme-içme üzerine yazdığı yazılarla bilinen Mehmet Yaşin, CNN Türk kanalında “Yol Üstü Lezzet Durakları” adlı programı hazırlayıp sunmuştur.