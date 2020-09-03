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Ünlü gurme Mehmet Yaşin İstanbul'da trafik kazası geçirdi

İSTANBUL Zeytinburnu'nda, Mehmet Yaşin'in içinde bulunan araç kaza yaptı. Aracına arkadan çarpılan Mehmet Yaşin kazayı yara almadan atlattı.

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Edinilen bilgiye göre A.T.K idaresindeki 34 TA 8649 plakalı otomobil,  içinde ünlü gurme Mehmet Yaşin'in bulunduğu R.Z idaresindeki 34 NP 6019 plakalı otomobile Zeytinburnu'ndan Aksaray-Fındıkzade sapağına döneceği sırada arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Yaşin'in içinde bulunduğu araç kaldırıma çıktı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Yaşin kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından Aksaray-Fındıkzade'de sapağı trafiğe kapandı.

Bir süre aracında bekleyen Mehmet Yaşin, taksi ile olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekicilere yüklenmesinin ardından trafik normale döndü.

Mehmet Yaşin kimdir?: 1950 yılında memur bir ailenin çocuğu olarak Ankara‘da doğdu. Gençliği İstanbul Ortaköy’de geçmiştir. Anne tarafı Sivas‘lı, baba tarafı Çerkez kökenlidir. Sosyoloji okudu. 1969 yılında Dünya Gazetesi’nde düzeltmen olarak gazeteciliğe başladı. Çeşitli gazetelerde muhabir, editör, yazı işleri müdürü ve yayın müdürü olarak çalıştı. “Atlas” dergisini çıkardı. Daha sonra Hürriyet Dergi Grubu’nun genel müdürlüğünü yaptı. 

Mehmet Yaşin, Doğan Kitap’ın genel müdürlüğünü beş yıl yaptı. “Hürriyet” gazetesinde gezi yazısı ve çeşitli dergilerde yeme-içme üzerine yazdığı yazılarla bilinen Mehmet Yaşin, CNN Türk kanalında “Yol Üstü Lezzet Durakları” adlı programı hazırlayıp sunmuştur.

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