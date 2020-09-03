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Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı! İşte ilk açıklama

Son Başbakan AK Partili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı. Yıldırım, çifti evde tedavi altına alındı. Binali Yıldırım sosyal medyadan paylaştığı mesajla herkesi uyardı...

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Son dakika haberine göre; Eski Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı. Binali Yıldırım Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, hem kendisinin hem de eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüse yakalandıklarını duyurdu. 

Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: 

- Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

- Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.

Binali Yıldırım ve eşini eve uğurlayan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, son durumlarıyla ilgili bilgi verdi... AYRINTISI İÇİN TIKLA...

Danışmanı da korona pozitif çıktı...

Binali Yıldırım'ın uzun yıllardır danışmanlığını yapan Ömer Sertbaş'ın korona testi de pozitif çıktı. 

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