RTÜK 'Anırkabir' hakkında karar verdi: Akit TV'ye para cezası uygulanacak

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Akit TV'nin sorumlu olduğu 'Anırkabir' hakkında kararını aldı. Söz konusu skandal olay hakkında Akit TV'ye para cezası uygulanacağı kamuoyuyla paylaşıldı.

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RTÜK, tepkilere neden Cuties filminin Netflix'te katalogdan çıkarılmasına karar verdiği gibi Kurul, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin verilen haberin alt bandında görülen “Devletin Zirvesi Anırkabir’de” ifadesi nedeniyle de karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararda Akit Tv'ye para cezası uygulanacağı belirtildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de yapılan tören televizyonlardan canlı olarak yayınlanmıştı. Bu sırada devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretinin haberini veren Akit TV KJ'sinde, 'Devletin zirvesi Anırkabir'de' ifadesi yer almıştı.

'KJ hatası' demişlerdi: Skandala ilişkin daha sonra açıklama yapan Akit TV, olayda bir kastın bulunmadığını, tamamen bir KJ hatası yaşandığını savunmuştu.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın, skandal altyazı ile ilgili Akit TV'yi RTÜK Başkanlığı'na şikayette bulunmasıyla, RTÜK inceleme başlatmıştı.

Akit TV sosyal medya hesabından bu savunmayı yapmıştı: