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Korkunç! Bir evde 5 çocuğun cansız bedenleri bulundu sebebi ne?

ALMANYA'da korkunç olay! Alman medyası Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

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Alman medyası, Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.

Reuters, haberi polis kaynaklarına dayandırdı. Alman Bild gazetesi olayın yaşandığı evin önünde ambulansların olduğu bilgisini verdi. Çocukların kimlikleri, uyrukları ve ölüm sebepleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.  

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