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Site karantinasına neden olan kadın 2 günde 17 kişiye temas etmiş

KONYA'da, kadınlar arasında düzenlenen 'altın günü' sonrası sitede uygulanan koronavirüs karantinası kaldırıldı. Testi pozitif çıkan kadın ile temasa geçen 17 kişinin evlerinde karantina uygulamasının devam etmesi kararlaştırıldı.

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Konya'da 4 blok ve 68 daireden oluşan sitedeki bazı kadınlar arasında, 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan kadınlardan birinin, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kadının temaslı olduğu kişilerin belirlenmesi için önce sitenin tamamı, karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu virüs tespit edilen kadının 17 kişiyle temasa geçtiği belirlendi. Sitenin tamamındaki karantina kaldırılırken, temaslı kişilerin bulunduğu 16 dairede karantina uygulanmaya başlandı.

17 kişi filyasyon ekipleri tarafından takibe alındı

Sitede vaka sayısında artış olmadığı ve kadının temasa geçtiği 17 kişinin ise filyasyon ekipleri tarafından takibe alındığı, koronavirüs belirtisi olması halinde bu kişilerle ilgili gerekli tedavilere başlanacağı belirtildi.

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