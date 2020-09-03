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Bakan Albayrak'tan 'yeni ihracatçı' değerlendirmesi: 1 milyar dolara yakın hacim oluşturdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yıl ihracat yapmaya yeni başlayan 10 bin 816 ihracatçının 1 milyar dolara yakın hacim oluşturduğunu belirtti.

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Bakan Albayrak, Twitter hesabında ihracat ve ihracatçı rakamlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini anımsatan Albayrak, "Haziran-ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

10.2 milyon dolarlık ihracat

Albayrak'ın paylaşımında, bu yıl başından beri ihracat yapmaya başlayan şirketler ve gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarına ilişkin tablo da yer aldı. Buna göre, sadece ağustos ayında 1307 yeni şirket 110.2 milyon dolarlık ihracata imza attı. 

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