RTÜK'ten Netflix'e 'Cuties' yaptırımı: Minnoşlar filmi kaldırılacak

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Minnoşlar (Cuties) filmini incelemeye almıştı. Çocuk istismarı görüntüleri içeren filmle ilgili yapılan açıklamada; incelemeye alınan filmin Netflix kataloğundan çıkarılması kararı verildiği paylaşıldı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tanıtımında yer alan "Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" ifadesi nedeniyle tartışmalara neden olan Cuties (minnoşlar) filmiyle ilgili uzman raporunu masaya yatırdı. Kurul, Netflix'te yayınlanacak yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde durdu.

Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi.

Platform kataloğundan çıkarılması kararı: RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri... Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.

Ne olmuştu?

Netflix'te 9 Eylül 2020 itibarıyla yayına girecek ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alacak filmin tanıtımında "Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlaması kullanılmıştı. Söz konusu tanım kamuoyunda tepki çekerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, RTÜK'e başvuruda bulunmuştu.