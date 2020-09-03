En çok satan telefonlar belli oldu! İşte en popüler modeller
Teknoloji araştırma şirketi Omdia, bu yılın ilk yarısında en çok satan 10 akıllı telefonu açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2020 yılının ilk altı aylık dönemindeki akıllı telefon satışları oldukça azaldı. Ancak yine de bazı popüler modeller oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmayı başardı.
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Teknoloji araştırma şirketi Omdia, 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine ait en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı.
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İşte 2020'nin ilk 6 ayının en popüler akıllı telefonları
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10 - iPhone 11 PRO
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