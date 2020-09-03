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Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev evinde ölü bulundu

İZMİR'in Balçova ilçesindeki ünlü bir restoranın sahibi olan Cevat Dev'in oğlu Barış Dev (38) evinde ölü bulundu. Boğazında kesik olduğu tespit edilen Dev'in ölüm nedeninin cinayet mi intihar mı olduğu otopsiyle belirlenecek.

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İzmir'de Balçova ilçesinde yaşayan Barış Dev'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi.

Evde Barış Dev'in cansız bedeni bulundu. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Dev'in ölüm nedeni araştırılıyor.

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