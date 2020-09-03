Adana'da 91 yılın en sıcak günü! Termometreler 53 dereceyi gösterdi
Böylesi ilk kez oluyor Adana'da 91 yılın en sıcak günü yaşanıyor. Kentte sıcaklık gölgede 45 dereceye çıkarken, termometreler ise 53 dereceyi gösterdi.
Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana'da 91 yılın en sıcak Eylül ayı yaşanıyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesindeki verilere göre bugün 14.00’da gölgede hava sıcaklığı 45 derece ölçüldü. Termometreler ise 53 dereceyi gösterdi.
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Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Bazı vatandaşlar ise parktaki gölgelik alanlarda uyuyarak vakit geçirdi.
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Sıcakta çalışmak zorunda kalanlar ise zorlu mesailerine devam ediyor.
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