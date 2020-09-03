Diken'e açılan 'Fuat Avni' davasında karar verildi! İlk duruşmada beraat

Haber sitesi Diken hakkında 'Fuat Avni' haberleri nedeniyle 'Üye olmaksızın terör örgütüne yardım' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında beraat kararı verildi.

Abone ol

Davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Diken Yönetim Kurulu Başkanı Harun Simavi, Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven ve eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Semin Sezerer ile avukatları katıldı.

Habercilik faaliyeti kapsamında

Simavi, Güven ve Sezerer’in savunmasının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Savcı, suçlamaların aksine mahkumiyete yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delilin dosyada mevcut olmadığını, suçlamaya konu eylemlerin habercilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sanıkların beraatına karar verilmesini talep etti.

İlk duruşmada 'Beraat' çıktı

Sanıkların son sözlerinin sorulmasından sonra mahkeme hükmü açıkladı. Mahkeme, yöneltilen suçlamanın kanunda suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle Harun Simavi, Erdal Güven ve Semin Sezerer’in oy birliğiyle beraatine karar verdi.

Diken Yayın Yönetmeni Erdal Güven, "Diken’de ilk günden beri sadece haber yapıyoruz ve gazetecilik mesleğini her türlü güç odağından bağımsız ve adil biçimde, layıkıyla yürütüyoruz" dedi.

"Diken’i gazetecilik yapmak için kurduk"

Duruşmada Erdal Güven şunları söyledi: Diken’i gazetecilik yapmak için kurduk. Gazeteciliğin temel işlevi haber vermektir. Bir durum, gelişme ya da olayı haber yapan unsurlardan biri de güncellik taşıması, kamuoyunun gündeminde bulunmasıdır. Söz konusu paylaşımları Diken’de haberleştirmemizin tek nedeni de budur. Aksini yapsaydık mesleğimizin gereğini yerine getiremezdik.

İddianamede sadece haberlere ve iki tweet’e dayanıldığı görülüyor.

Yorum içermemekte ve haber değeri taşımaktadırlar. Kaldı ki, söz konusu paylaşımların iktidar temsilcileri tarafından “iftira, yalan, komplo, kumpas” olarak nitelendirildiği demeçleri de istisnasız haberleştirdik. 30 yıllık gazeteciyim. Neyin haber neyin propaganda olduğunu ayırt edecek kadar mesleki birikimim var. Diken’de ilk günden beri sadece haber yapıyoruz ve gazetecilik mesleğini her türlü güç odağından bağımsız ve adil biçimde, layıkıyla yürütüyoruz. Genel Yayın Yönetmeni olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu duruşumuza aykırı tek bir haber gösterilemez.