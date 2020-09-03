Aytemiz Alanyaspor 10 numara pozisyonunu buldu: Khouma Babacar

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, santrfor oyuncusu Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden kadroya dahil etti.

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Alanyaspor, transfer çalışmalarına devam ederken turuncu yeşilli takım Senegalli santrfor Khouma Babacar'ı, İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. 27 yaşındaki oyuncu daha önce Fiorentina ve Lecce'de de forma giymiş İtalya Ligi'nde 166 maçta 39 gol atıp, 14 asist yapmıştı.

Babacar, Senegal'in A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da forma giydi.