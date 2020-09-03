BIST 1.076
DOLAR 7,44
EURO 8,81
ALTIN 464,14
HABER /  SPOR

Aytemiz Alanyaspor 10 numara pozisyonunu buldu: Khouma Babacar

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, santrfor oyuncusu Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden kadroya dahil etti.

Abone ol

Alanyaspor, transfer çalışmalarına devam ederken turuncu yeşilli takım Senegalli santrfor Khouma Babacar'ı, İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. 27 yaşındaki oyuncu daha önce Fiorentina ve Lecce'de de forma giymiş İtalya Ligi'nde 166 maçta 39 gol atıp, 14 asist yapmıştı.

Babacar, Senegal'in A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Babacar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Afyonkarahisar'da eşini trafik kazasında kaybeden koca: Çıkartın, belki ölmemiştir... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Diyanet İşleri'nden Sakarya'daki sapık şeyhe sert tepki! Şeref yoksunu...
Korkunç! Bir evde 5 çocuğun cansız bedenleri bulundu sebebi ne?
Bakan Albayrak'tan 'yeni ihracatçı' değerlendirmesi: 1 milyar dolara yakın hacim oluşturdu
Muharrem İnce'ye koronavirüs şoku! Karantinaya alındı
TFF'den flaş karar! Ligin ilk yarısında maçlar seyircisiz
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı! İşte ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
35 avukatlı Bayburt’ta baro kuruluyor! Çoklu baro sistemi
Barış Sungur, Fenerbahçe'ye geri döndü
Şişli'de yoldan geçen gencin kafasına cam düştü
Hirami Ahmet Paşa Camii'ndeki klima ve bitişiğindeki kümes kaldırıldı
RTÜK 'Anırkabir' hakkında karar verdi: Akit TV'ye para cezası uygulanacak
Yeniden Refah Partisi'nden CHP'li Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu
Yorumlar