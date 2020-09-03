Afyonkarahisar'da eşini trafik kazasında kaybeden koca: Çıkartın, belki ölmemiştir...
AFYONKARAHİSAR'da Nigar E. (40), direksiyon hakimiyetini kaybedince acı kaza meydana geldi. Talihsiz kadının cansız bedeni araç içerisinden 1 saati aşan süre boyunca çıkartılamazken haberi telefonda alan eşi, olay yerinde 'Ağabeyler lütfen çıkartın, belki ölmemiştir' diye feryat edince boğazlar düğümlendi.
Kaza; Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nigar E. yönetimindeki 03 ABR 658 plakalı Opel marka otomobil şehir merkezine seyir halinde iken çevre yolundan şehir merkezi sapağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki bariyerlere daha sonrada karayolu totemine çarptı.
Kazada sürücü Nigar E. (40), otomobilin içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Nigar E. hayatını kaybetti.
Görevliler sakinleştirmeye çalıştı ama ne fayda...
Kaza sonrası polis ekiplerinin telefonla aradığı Nigar E.’nin eşi kaza yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Polis memurlarına “Ağabeyler lüften çıkartın, belki ölmemiştir” diyen acılı eşi görevliler teselli etmeye çalıştı.
1 saatten fazla can verdiği yerde yattı
Kaza sonrası yaklaşık 1 saatten fazla araç içerisinden çıkartılmayan Nigar E.’nin cansız bedeni daha sonra AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.