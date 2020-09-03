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İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Macron' açıklaması! Endişe duyduk

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Lübnan'da bir Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'a yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk" açıklamasını yaptı.

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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili İngilizce paylaşımda bulundu. Macron’un Le Figaro muhabirine yönelik tepkisine dikkat çeken Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Lübnan’da bir Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'a yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk. Fransız polisinin geçtiğimiz aylarda sokak gösterileri sırasında gazetecilere yönelik şiddetiyle birlikte düşünüldüğünde, Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiği ortadadır. Sayın Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor. Gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor, sırf kendisi çok arzuladığı için Libya’da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor" ifadelerini kullandı. 

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