Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Karagümrük ile anlaştı
Fenerbahçe'den ayrılan golcü futbolcu Mevlüt Erdinç, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile 2 yıllık anlaşma sağladı.Abone ol
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Mevlüt Erdinç ile yolar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulübün sözleşmesini feshettiği Mevlüt Erdinç, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.
2 yıllık anlaşma
Mevlüt Erdinç'in Karagümrük ile 2 yıllık anlaşmaya imza attığı önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.
4 golü de kupada attı
Sarı-lacivertli forma ile ligde 12, kupada ise 7 maçta görev alan tecrübeli golcü, 4 gol atma başarısı gösterdi. Mevlüt bu gollerin tamamını Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.
Tolgay'la yollar ayrılıyor
Fenerbahçe, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan'ın da kontratını feshetmek için görüşmelere başladı.