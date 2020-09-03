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Galatasaray'da koronavirüs şoku!

Galatasaray, yapılan korona virüs testlerinde altyapından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yapılan korona virüs testlerinde altyapından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'dan Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve futbol akademisi oyuncuları hakkında açıklama; "Bir altyapı oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Diagne, son idmanda ağrı hissettiği için Hatayspor maçı kadrosunda yer almıyor. Luyindama, maç öncesi belirlenen toplama saatinde statta olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı."

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