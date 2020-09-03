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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'ı aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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 Eski Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı. Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan eski Binali Yıldırım'ı telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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